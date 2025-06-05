В Казани сотрудники Росгвардии спасли девушку, которая сидела на перилах моста над серединой реки. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Казани росгвардейцы спасли девушку, сидевшую на перилах над серединой реки Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан В Казани росгвардейцы спасли девушку, сидевшую на перилах над серединой реки Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан Следующая фотография 1 / 2 В Казани росгвардейцы спасли девушку, сидевшую на перилах над серединой реки Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан В Казани росгвардейцы спасли девушку, сидевшую на перилах над серединой реки Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

Патрульные Дмитрий Сечунов и Кирилл Березовский из Нижнего Новгорода выполняли задачи по обеспечению общественного порядка в центральной части Казани. Когда росгвардейцы проходили под эстакадой у Кремлевской набережной, они заметили сидящую на ограждении моста девушку.

Сотрудники Росгвардии предположили, что она хочет прыгнуть в реку, доложили об этом старшему по войсковым нарядам и побежали наверх. Патрульные стянули девушку с ограждения и поставили на асфальт.

Она не смогла вразумительно рассказать о своих намерениях. По внешним признакам девушка была в шоковом состоянии. Прибыла бригада скорой помощи. Росгвардейцы передали девушку медицинским работникам.

Диана Соловьёва