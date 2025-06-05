«Сомнительные эстетические достоинства Birkenstock компенсирует успешными партнерскими проектами»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова вспоминает, какие коллекции представляла компания в сотрудничестве с другими марками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Proenza Schouler x Birkenstock

Фото: Birkenstock Proenza Schouler x Birkenstock

Фото: Birkenstock

«Эксклюзивное переиздание: Proenza Schouler x Birkenstock» — под таким заголовком представили новую коллаборацию. Речь о двух фирменных моделях обуви в новых цветах, которые будут в наличии в течение ограниченного времени. Разумеется, не преминули напомнить, как быстро распродали предыдущую совместную коллекцию. Давайте по случаю вспомним другие успешные коллабы самой удобной в мире обуви сомнительных эстетических достоинств. Последнее Birkenstock как раз компенсирует успешными партнерскими проектами с люксовыми брендами.

Dior x Birkenstock был запущен в 2022 году и имел отличный маркетинговый эффект. Ким Джонс преобразил две модели Birkenstock, Tokio и Milano. Самая роскошная и ослепляющая блеском стразов капсула — Manolo Blahnik и Birkenstock, тоже 2022-го. Модели Arizona и Boston представили в фуксии, черном и синем бархате с блестящими квадратными пряжками. Абсолютный антипод этой капсулы — коллаб с Jil Sander 2021 года: приглушенные цвета, благородные материалы, — то, что сейчас точно бы назвали «тихой роскошью». Логоманским получилось партнерство с Valentino пять лет назад. Желтые, черные и милитари «биркенштоки» украсили видными с высоты птичьего полета буквами VLTN. Такие вот партнерства.

Анна Минакова