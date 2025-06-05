МЧС и МВД ищут виновника пожара в переславской «Блинной»
Сотрудники МЧС и МВД ведут оперативно-розыскные действия по установлению лица, подозреваемого по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Речь идет о пожаре, произошедшем 13 января в Переславле-Залесском. Тогда полностью сгорело здание кафе «Блинная». Позже дознавателям МЧС удалось установить, что один из работников оставил без присмотра включенную в электросеть плиту, именно это в итоге привело к пожару.
«Материальный ущерб составил 40 млн руб.»,— уточнили в областном ГУ МЧС.