Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МЧС и МВД ищут виновника пожара в переславской «Блинной»

Сотрудники МЧС и МВД ведут оперативно-розыскные действия по установлению лица, подозреваемого по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Речь идет о пожаре, произошедшем 13 января в Переславле-Залесском. Тогда полностью сгорело здание кафе «Блинная». Позже дознавателям МЧС удалось установить, что один из работников оставил без присмотра включенную в электросеть плиту, именно это в итоге привело к пожару.

«Материальный ущерб составил 40 млн руб.»,— уточнили в областном ГУ МЧС.

Алла Чижова

Новости компаний Все