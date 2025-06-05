Бывший начальник морского колледжа в Новороссийске осужден за взятку

Вступил в силу приговор Андрею Сидоренко, бывшему начальнику морского колледжа ФГБУВО «Государственный морской университет им. Ушакова» в Новороссийске. Судебный акт опубликован в базе ГАС «Правосудие». Экс-руководитель учебного заведения приговорен к двум годам колонии общего режима за получение взятки от семьи курсанта.

Судом установлено, что в 2022 году житель Новороссийска, сын которого обучался в морском колледже, искал возможность устроить курсанта на плавательную практику на судно, где тот мог бы получить необходимую квалификацию. Среди курсантов существовало мнение, что зачастую на практике их привлекали к хозяйственно-бытовым работам, что не давало возможности закрепить знания по специальности.

Отец курсанта обратился к жителю Новороссийска Николаю Биленко, который пообещал решить вопрос с прохождением практики за 180 тыс. руб. Отец курсанта перечислил посреднику требуемую сумму. Николай Биленко перевел 40 тыс. руб. на счет начальника морского колледжа Андрея Сидоренко, тот издал приказ о направлении курсанта на судно «Коммуна» в Севастополь.

Андрей Сидоренко не признал себя виновным и пояснил, что полученные им средства являются возвратом долга. Николай Биленко, которого обвинили в посредничестве при взяточничестве, также не признал вину. Суд назначил ему условное наказание.

Анна Перова, Краснодар