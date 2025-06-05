Самарский ученый создал электронного помощника для следователей и прокуроров

В Самаре создана компьютерная программа, которая поможет прокурорам, следователям и судьям более тщательно проверять уголовные дела на ошибки и нарушения, допущенные при расследовании. Она разработана на базе Самарского университета им. Королева. Об этом сообщает вузовский центр по связям с общественностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Разработка получила свидетельство Роспатента о государственной регистрации и уже прошла апробацию в ряде правоохранительных и судебных органов Самарской области»,— говорится в сообщении.

Автором разработки выступил студент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического института Валерий Яхункин. Она написана на языке Python и работает на ПК с операционной системой Windows. В России аналогов у этой разработки нет.

Программа включает электронную методику поэтапной проверки уголовного дела, расследование которого уже завершено.

Подобную проверку проводит прокурор, когда уголовное дело после завершения расследования с обвинительным заключением поступает в надзорное ведомство для того, чтобы решить вопрос с передачей материалов в суд. С помощью программы такая проверка оптимизируется.

Разработка подсказывает прокурору, «где именно, в каких определенных моментах расследования могли быть допущены ошибки — в зависимости от того, по какой статье было возбуждено уголовное дело», отмечают в вузе.

Георгий Портнов