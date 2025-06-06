В Казани построят котельную и сети теплоснабжения за 267,8 млн рублей

На строительство блочно-модульной котельной и сетей теплоснабжения на территории Военного городка-33 в Казани направят почти 267,8 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Также запланирована реконструкция сетей теплоснабжения в Менделеевске за 86,5 млн руб. и строительство наружных сетей к подростковому клубу «Лидер» в Казани за 7,2 млн руб. Цена контракта составляет почти 361,5 млн руб.

Денежные средства на строительство котельной в Военном городке-33 и ремонт сетей в Менделеевске выделят из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает «Главинвестстрой» республики. Работы должны закончить до 1 декабря 2025 года.

Финансирование на постройку инженерных сетей к клубу «Лидер» направят из бюджета Казани, заказчик — Управление капитального строительства и реконструкции исполкома города. Строительство должны завершить до 30 сентября 2025 года.

Диана Соловьёва