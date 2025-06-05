В Казани представили опыт Дона по поддержке молочного производства

В Казани проходит II Национальный молочный конгресс. Он собрал ведущих специалистов в сфере переработки, руководителей и представителей предприятий АПК, законодательной и исполнительной власти, государственных и регулирующих органов, общественных объединений. Это – сотни участников со всей страны, в том числе, и из Ростовской области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Антона Гетта Фото: из личного архива Антона Гетта

Неслучайно представители Дона участвуют в таком престижном форуме. Ростовское место занимает в РФ четвертое место по объемам производства молока. В регионе серьезное внимание уделяют развитию и поддержке молочного животноводства: за последние два года господдержка отрасли увеличилась на 80%.

Сейчас в регионе молочным животноводством занимаются более 400 агропредприятий различных форм собственности. В регионе действуют все меры поддержки отрасли – и федеральные, и региональные. Например, 30 мая конкурсная комиссия министерства сельского хозяйства и продовольствия Дона определила на этот год 23 получателя гранта «Агростартап» из 15 муниципалитетов области. Общая сумма поддержки составит около 87 млн руб. Среди получателей – шесть КФХ молочного направления.

Выступая на пленарной сессии Национального конгресса Депутат Госдумы от Ростовской области Антон Гетта, рассказал об опыте развития молочной отрасли на Дону и мерах поддержки. «Врио губернатора Юрий Слюсарь поручил департаменту потребительского рынка региона оказать фермерам необходимую помощь, чтобы наша «молочка» была широко представлена в магазинах и торговых сетях. Это тоже существенная мера поддержки местных производителей», – подчеркнул спикер.