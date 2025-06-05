Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, почему версия автомобиля без ДВС потерпела неудачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Немецкая газета Handelsblatt назвала на днях электрический Gelandewagen «очередной неудачей марки Mercedes-Benz на поприще электротранспорта». Один из высокопоставленных сотрудников концерна признался корреспонденту, что это «полный провал» и что у дилеров эти машины лежат в шоурумах как «куски свинца». Другой менеджер был не столь категоричен, заявив, что это, мол, «нишевый продукт» и «на большие продажи никто и не рассчитывал».

Электрический G-Класс c большой помпой представили на Пекинском автосалоне в апреле прошлого года. Я был на этой выставке и не скажу, что автомобиль вызывал там какой-то особенный интерес на фоне квадратных китайских внедорожников местного производства, в том числе, кстати, и электрических. Если кто не в курсе, в Китае последнее время разрешено производить для внутреннего рынка только чистые электромобили или гибриды.

Не задались и продажи, хотя немецкая марка рассчитывала как раз на китайский рынок — за год в КНР было реализовано всего полсотни Mercedes-Benz G580 EQ Technology. В Европе с продажами лучше: совокупный тираж по всем странам составил порядка 1,5 тыс. проданных электрических Gelandewagen. Как говорится, покупатель проголосовал рублем, вернее евро и прочими валютами стран, где модель официально представлена. На один проданный G-Класс на батарейках приходится минимум семь машин с бензиновыми или дизельными двигателями.

Как говорят эксперты, дело не только в дороговизне. В Германии электрический G-Класс стоит около €140 тыс., то есть совсем чуть-чуть дороже, чем бензиновый G500. Просто, став электрической, модель утратила значительную часть своих утилитарных качеств. Самое главное — это, конечно же, запас хода: 385 км, а дальше ищи зарядную станцию. Как свидетельствует Handelsblatt, сейчас немецкий концерн экстренно пересматривает свои планы на ближайшее будущее. В частности, маленький Gelandewagen, появление которого запланировано на 2027 год, будет не только электрическим, как обещалось ранее, но и иметь под капотом традиционные ДВС.

Дмитрий Гронский