Умер один из крупнейших ученых в области теплоэнергетики, академик Эдуард Волков

В возрасте 86 лет умер один из крупнейших ученых в области теплоэнергетики, член Российской академии наук (РАН) Эдуард Волков. Об этом ТАСС сообщили в РАН. Представитель академии назвал смерть ученого серьезной потерей для российской и мировой науки.

Господин Волков исследовал в том числе процессы пиролиза битуминозных сланцев, анализировал образцы крупнейших в мире залежей нефтяных сланцев, рассказал президент РАН Геннадий Красников. По его словам, научные труды ученого «легли в основу создания важнейших для отечественной энергетики установок и предприятий».

Эдуард Волков окончил Московский энергетический институт по специальности «инженер-теплоэнергетик». При его участии была запущена экспериментальная установка, перерабатывающая 500 тонн горючих сланцев в сутки. Господин Волков помог разработать новые технологии сжигания топлива в прямоточно-вихревом факеле, а также построить крупнейшее в мире предприятие по промышленной переработке 1 млн тонн сланцев в год.

Академик стал лауреатом международной энергетической премии «Глобальная энергия» (2008 год). Возглавлял комитет по вопросам возобновляемой энергии Всемирного экономического совета, также был вице-президентом Международного московского энергетического дома. Ученый работал над разделом о развитии электроэнергетики в Энергетической стратегии России на период до 2020 года.