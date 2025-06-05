В Самаре водитель автобуса зажал руку пассажирке дверью и начал движение — возбуждено дело

В Самаре возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, 2 июня в Самаре водитель автобуса не убедился, что все пассажиры вышли на остановке из автобуса. Он начал движение и закрыл дверь. Рука пожилой пассажирки оказалась зажата дверью. В результате произошедшего потерпевшая получила телесные повреждения и обратилась за медицинской помощью.

В ходе расследования дела будет допрошен водитель автобуса и очевидцыы происшествия, а также представители компании-пеервозчика. Кроме этого, будут назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.

Руфия Кутляева