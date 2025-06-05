В Оренбуржье подросток перевел мошенникам почти полмиллиона родительских сбережений

В Оренбургской области подросток перевел мошенникам около 500 тыс. руб., которые хранились дома. Об этом сообщили в полиции Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С заявлением о пропаже денег в правоохранительные органы обратилась 40-летняя мать мальчика.

«В вечернее время сыну потерпевшей в мессенджере позвонил неизвестный, представился школьным работником и сообщил, что его переводят на другую программу обучения, для этого необходимо сообщить данные паспорта, СНИЛС, а также код из СМС»,— сообщили в полиции.

После того, как подросток назвал данные, его личный кабинет на портале «Госуслуг» оказался заблокированным. Через некоторое время в другом мессенджере мальчику позвонил якобы сотрудник «Госуслуг» и сообщил, что данные родителей скопированы, со счета отца списаны 80 тыс. руб. и переведены на Украину, за что отцу грозит до 12 лет лишения свободы.

Подростку предложили решить проблему. Для этого ему необходимо было положить сумму на банковский счет при помощи приложения Mir Pay, ссылку на который прислали в Telegram. При этом рассказывать что-либо родителям было запрещено.

Деньги, которые хранились дома, с помощью банкомата и приложения подросток перевел на неизвестные счета. После того, как злоумышленники удалили всю переписку и попросили удалить установленное мобильное приложение, подросток понял, что стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело.

Сабрина Самедова