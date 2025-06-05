В Ярославской области врач перевела мошенникам почти 5 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве из-за обмана 66-летнего врача угличской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Врачу написала «коллега по работе», сообщила о проверке утечки персональных данных и предупредила о звонке от полицейских. Вскоре потерпевшей позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга и рассказал, что с ней связывались мошенники, поэтому для сохранения деньги нужно перевести на определенные счета.

«Врач не усомнилась в словах звонивших, обналичила сбережения и перевела деньги на различные продиктованные счета. Ущерб составил более 4,8 млн руб.»,— рассказали в УМВД.