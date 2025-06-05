В Сочи проведут более 140 мероприятий ко Дню России

Администрация Сочи подготовила программу из более чем 140 мероприятий ко Дню России и Дню памяти и скорби, которые пройдут во всех районах курорта в июне. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Праздничные события ко Дню России пройдут 10-12 июня. Главным станут церемонии поднятия государственного флага России, которые состоятся одновременно во всех районах курорта. Также запланированы концертные программы с участием лучших творческих коллективов Сочи, выставки декоративно-прикладного искусства, спортивные события и тематический автопробег. На уличных медиаэкранах разместят праздничные видеозаставки.

В рамках акции «Мы граждане России» пройдет традиционная церемония вручения первых паспортов школьникам, отличившимся в учебе, спорте и общественной работе.

На официальной странице администрации Сочи в социальных сетях стартует акция «Россия в объективе». Жители и гости города смогут поделиться фотографиями знаковых и любимых мест курорта.

В воскресенье, 22 июня, в День памяти и скорби, традиционное мероприятие «Свеча памяти» пройдет в 4 утра во всех районах города у памятников военной истории. В этот же день состоятся церемонии возложения цветов к мемориалам и братским могилам. Желающие смогут принять участие во всероссийской акции «Свеча памяти онлайн».

Мария Удовик