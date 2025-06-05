Датабанк получил награду за поддержку предпринимателей и развитие экономики региона
Банк победил в специальной номинации конкурса «Лучшая банковская программа для МСП»
29 мая в Торгово-промышленной палате РФ состоялся финал ежегодного конкурса «Лучшая банковская программа для МСП», который является частью Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». В этом году в конкурсе приняли участие 102 программы для малого и среднего бизнеса от 31 банка из 19 регионов России.
Фото: Датабанк
Датабанк стал победителем в специальной номинации «Стратегический партнер региональной экономики», получив диплом ТПП РФ. Эта награда подтверждает приверженность банка поддержке предпринимателей и развитию региональной экономики.
Особое внимание в своей программе Датабанк уделяет кредиту на выплату заработной платы «ключ минус 1%», предлагая процентную ставку на 1% ниже ключевой ставки Банка России. Такой подход с длительным сроком кредитования до двух лет позволяет эффективно управлять бюджетом, покрывая до 100% фонда оплаты труда, что значительно снижает финансовую нагрузку на бизнес.
Датабанк — это не просто финансовое учреждение, а комфортный банк, который предлагает демократичные тарифы и индивидуальный подход к каждому клиенту. Банк создает атмосферу, в которой каждый предприниматель сможет получить необходимую поддержку и ресурсы для успешного развития своего бизнеса.
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