Курорт Архыз ожидает рост турпотока до 1,12 млн человек

Всесезонный курорт Архыз ожидает увеличения числа посетителей до 1,12 млн человек в 2025 году против 1,07 млн в прошлом году. Об этом сообщает РБК ТВ Юг со ссылкой на генерального директора курорта Романа Киранчука.

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«Действительно, еще осталось очень много работы, особенно в законодательной части. Локально курорты у себя развивают экологические тропы, но дальше предстоит задача связать это в единый маршрут. Он составит 2,5 тыс. км»,— заявил Роман Киранчук.

По словам руководителя, результаты первых пяти месяцев текущего года подтверждают позитивные прогнозы.

Реализация проекта требует решения организационных и правовых задач, связанных с прохождением маршрута через особо охраняемые природные территории.

Николай Аксенов