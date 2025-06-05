Песков назвал разговор Трампа и Путина конструктивным и нужным

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивный, лидеры обсудили множество вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом о личной встрече стороны пока не договорились.

«Договоренностей о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена и должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне. В целом, безусловно, разговор был конструктивный, нужный, президенты действительно обсудили много сущностных и важных вопросов»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

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