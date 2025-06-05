Из Оренбурга и Орска запущены сезонные поезда до Черноморского побережья

Южно-Уральская железная дорога запустила сезонные поезда к Черноморскому побережью. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Два летних поезда отправляются из Оренбурга и Орска. Поезд №519/520 «Орск — Анапа» запланирован по пятницам, а поезд №545/546 «Орск/Оренбург — Имеретинский Курорт» будет курсировать по понедельникам, средам и субботам. Также через Орск, Новотроицк, Медногорск, Оренбург, Сорочинск и Бузулук будет проходить поезд №577/578 «Челябинск — Имеретинский Курорт». Летом он курсирует через день.

Продажа билетов на вышеуказанные поезда открыта за 90 суток.

Андрей Сазонов