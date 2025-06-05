Мэрия Уфы закажет проекты планировки трамвайных путей на Зорге
Главархитектура Уфы заключит контракт на проектирование территории Большой Гражданской улицы, Рихарда Зорге и проезда до Проспекта Октября, где проходят трамвайные пути, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок. За услуги ведомство заплатит до 5,7 млн руб.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Площадь территории — 22,14 га. Она попадает в общественно-деловую, общественно-жилую, производственную, многофункиональную зоны, а также зоны смешанной жилой, многоэтажной многоквартирной застройки и зону рекреационного назначения. Исполнитель должен подготовить проекты планировки и межевания до конца этого года.
Как сообщили в мэрии Уфы в ответ на запрос «Ъ-Уфа», проектирование проводится для планирующегося капитального ремонта трамвайных путей по маршруту №5 «улица Пушкина — Госцирк».
«В соответствии с действующим законодательством для разработки проектной документации и последующей передачи в муниципальную собственность требуется наличие утвержденной документации по планировке территории линейного объекта»,— говорится в ответе пресс-службы администрации.
Реконструкцию трамвайных путей профинансируют из дорожного фонда региона и муниципалитета.