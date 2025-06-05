Мэрия Уфы закажет проекты планировки трамвайных путей на Зорге

Главархитектура Уфы заключит контракт на проектирование территории Большой Гражданской улицы, Рихарда Зорге и проезда до Проспекта Октября, где проходят трамвайные пути, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок. За услуги ведомство заплатит до 5,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Площадь территории — 22,14 га. Она попадает в общественно-деловую, общественно-жилую, производственную, многофункиональную зоны, а также зоны смешанной жилой, многоэтажной многоквартирной застройки и зону рекреационного назначения. Исполнитель должен подготовить проекты планировки и межевания до конца этого года.

Как сообщили в мэрии Уфы в ответ на запрос «Ъ-Уфа», проектирование проводится для планирующегося капитального ремонта трамвайных путей по маршруту №5 «улица Пушкина — Госцирк».

«В соответствии с действующим законодательством для разработки проектной документации и последующей передачи в муниципальную собственность требуется наличие утвержденной документации по планировке территории линейного объекта»,— говорится в ответе пресс-службы администрации.

Реконструкцию трамвайных путей профинансируют из дорожного фонда региона и муниципалитета.

Наталья Балыкова