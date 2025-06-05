Систему самообслуживания пассажиров запустили в аэропорту «Чкалов»

В нижегородском аэропорту «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов») запустили систему самообслуживания пассажиров BAGS ID. Как сообщили в пресс-службе аэропорта 5 июня 2025 года, она позволяет пассажирам самостоятельно регистрироваться на рейс, а также регистрировать и сдавать багаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Разработало систему регистрации АО «Авиакод» (входит в УК «Аэропорты регионов»). Она представляет собой специальный киоск с электронной панелью управления и сканером. Также через нее можно оплатить дополнительные услуги, например — еще одно место багажа.

Впервые систему установили в 2024 году в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург), а затем в аэропортах Нового Уренгоя и Петропавловска-Камчатского.

Анастасия Титова