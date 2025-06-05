Губернатор Кубани оценил ход реконструкции Тургеневского моста в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел выездную проверку хода капитального ремонта Тургеневского моста в Краснодаре. Работы стартовали в апреле 2025 года в рамках краевой программы модернизации транспортной инфраструктуры, рассчитанной до 2035 года, напомнили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил глава региона, реконструкция ведется за счет средств краевого бюджета и предполагает фактическое строительство нового объекта. По его словам, мост имеет стратегическое значение для Краснодарского края и Республики Адыгея, обеспечивая транспортную связь между двумя субъектами. «Понимаю, что такая масштабная реконструкция создает неудобства для многих водителей, и разделяю негодования по поводу пробок. Но мост находился в аварийном состоянии. Если бы мы затянули его обновление, он стал бы опасным для движения, поэтому больше ждать не могли», — заявил господин Кондратьев.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что для снижения нагрузки на участок были опубликованы схемы альтернативных маршрутов, включая варианты для грузового транспорта. Руководитель подрядной организации «СтройЮгРегион» Александр Карпенко уточнил, что в работах задействованы местные компании и применяются строительные материалы регионального производства. По его словам, гарантия того, что мост будет эксплуатироваться без ремонта – минимум 40 лет.

Губернатор отметил необходимость усиленного контроля за каждым этапом строительства. Завершение работ запланировано на 2026 год.

Вячеслав Рыжков