Филиппины и США провели совместные учения ВМС

Военнослужащие Филиппин и США провели морские учения в Западно-Филиппинском море, сообщает ABS-CBN.

В ходе маневров силы двух стран отработали совместные операции вблизи береговой линии, а также тренировались оказывать друг другу огневую поддержку. В учениях был задействован ракетный фрегат Miguel Malvar, недавно введенный филиппинским флотом в эксплуатацию. США использовали в том числе,самолеты P8 Poseidon.

Во время учений радары засекли на расстоянии 8–10 миль (15–18,5 км) китайское судно, однако его присутствие не помешало проведению миссии, сообщил представитель филиппинских ВМС.

В конце апреля Филиппины и США впервые отрабатывали совместное ведение боевых действий в рамках подготовки к возможному конфликту в регионе. В рамках учений военнослужащие практиковались в ударах по кораблям потенциального противника, а также обеспечивали защиту островов от условной вражеской атаки.

Екатерина Отрашкевич