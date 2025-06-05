Сотрудники турфирмы обвиняются в хищении свыше 18 млн бюджетных рублей

Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя и трех сотрудников коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере туризма. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, в 2022 году обвиняемые незаконно получили более 18 млн руб. компенсации по программе субсидирования внутреннего туризма, которая реализуется в рамках нацпроекта. Компания представляла недостоверные сведения в уполномоченную организацию относительно фактически предоставленных туристических услуг.

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», речь идет о сотрудниках ООО «ТО Школа-Тур». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована в 2019 году и занимается деятельностью туроператоров. Директором и владельцем общества является Эдуард Шипилов.