Нижегородцев предупредили о рассылке фейков после взрыва автоцистерны в Заволжье

В Нижегородской области органы МСУ и редакции СМИ начали получать сообщения о необходимых срочных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с техногенной аварией на территории «Заволжского моторного завода». Документ, якобы, подписан главой региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

В областном правительстве сообщили, что письмо распространяется с подозрительного почтового адреса и является «абсолютным фейком». Все, кто получил такие письма, попросили проявить бдительность.

Как сообщалось, 2 июня на промышленной площадке «Заволжского моторного завода» произошли взрыв и пожар. По данным трудовой инспекции, при перекачке смазочно-охлаждающей жидкости из автоцистерны в технологическую емкость пары жидкости попали на разогретый насос. Из-за этого произошел взрыв с последующим возгоранием. Ожоги головы, шеи и спины получил сотрудник ООО «Дайдо Металл Русь».

По данным МЧС, площадь пожара составила 75 кв. м. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горит грузовой автомобиль с цистерной и кровля цеха. Предварительная площадь пожара 75 квадратных метров.

Андрей Репин