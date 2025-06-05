Команда аппарата прокуратуры Башкирии победила в турнире по мини-футболу
Сборная команда аппарата прокуратуры республики стала победителем турнира по мини-футболу, который прошел на уфимском стадионе «Нижегородец». Спортивное мероприятие было посвящено Дню России, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Участие в турнире приняли команды городских, районных, специализированных прокуратур, структурных подразделений аппарата прокуратуры, а также воспитанники кадетского корпуса и реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Второе место в соревновании заняла команда Уфимской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, а третье — команда прокуроров городов и районов.