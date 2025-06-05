Глава Марий Эл поручил организовать отдых детей из Запорожской области в республике

Глава Марий Эл Юрий Зайцев поручил проработать вопрос организации отдыха детей из Запорожской области на территории республики. Об этом господин Зайцев рассказал в своем Telegram-канале.

«Ребята так ждали летних каникул, хочется, чтобы они смогли приехать, хорошо провести время, насладиться детством, а не слушать звуки обстрелов», — заявил Юрий Зайцев.

Глава Марий Эл рассказал, что ночью Запорожская область была атакована беспилотными аппаратами. В подшефном республике Куйбышевском районе никто не пострадал, однако в некоторых населенных пунктах есть сбои электроснабжения.

На территории района работает бригада из Марий Эл, которая помогает восстановить инфраструктуру, а летом планируется отправить еще одну бригаду из республики.

Диана Соловьёва