В Челябинской области назначили дату выборов депутатов заксобрания

Выборы депутатов законодательного собрания нового созыва в Челябинской области назначены на 14 сентября, в единый день голосования. Соответствующее постановление принято 5 июня на заседании областного парламента.

После опубликования решения о назначении выборов официально начнется избирательная кампания.

Как уточнил председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин, решение о назначении выборов принимает областной парламент не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

На выборах в заксобрание Челябинской области восьмого созыва распределят 60 мандатов: 30 — по одномандатным округам, 30 — по спискам.