Зарубежные СМИ: Как в США меняется риторика в отношении Москвы?

Брюссель не поддержит 500-процентные пошлины США против покупателей российских энергоносителей. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в рамках давления на Москву в контексте мирного урегулирования на Украине будут применяться «другие инструменты». При этом она подчеркнула, что Брюссель все еще готов установить ограничения одновременно с Вашингтоном. Пошлины в таком размере прописаны в законопроекте сенатора Линдси Грэма. Прежде европейские чиновники выступали за введение аналогичных мер. На этом фоне 4 июня Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, а затем попросил Сенат пока не рассматривать предложения о санкциях в отношении РФ. Мировые СМИ пишут об очередной смене риторики США в отношении Кремля. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

После разговора Путина и Трампа автор так называемых сокрушительных санкций против России Линдси Грэм заявил изданию The Hill, что хочет внести поправки в свой законопроект, сделав исключение для стран, которые поддерживают Украину. Прежде всего речь идет о членах Евросоюза, которые импортируют российский газ, отмечает издание. Также политик сказал, что находится в постоянном контакте с президентом США по поводу предложенных им 500-процентных пошлин.

Изменение риторики в отношении Москвы наблюдается и в Пентагоне, пишет The Wall Street Journal. По информации издания, специальные взрыватели для ракет, которые были закуплены США для передачи Украине, было решено перенаправить американским военным на Ближнем Востоке. Также ранее глава Пентагона впервые с момента создания контактной группы по вопросам обороны Украины пропустил ее заседание: Пит Хегсет не присоединился к обсуждению даже по видеосвязи.

Существенное влияние на политику Трампа оказали атаки украинских дронов на российские аэродромы в минувшие выходные. Как подчеркивает The New York Times, американский президент считает Зеленского «плохим парнем», который «подталкивает мир к пропасти ядерной войны». Трамп при этом якобы раздражен и Владимиром Путиным. Как утверждает газета, глава Белого дома разочаровался пределами своего влияния на российского президента. Тем не менее к Москве он по-прежнему относится более почтительно, чем к Киеву.

5 июня президент США впервые принимает в Овальном кабинете канцлера Германии Фридриха Мерца. Как отмечает Politico, одна из ключевых тем — совместная стратегия по урегулированию российско-украинского конфликта. Однако издание со ссылкой на источник в Белом доме утверждает, что не стоит ждать каких-либо существенных прорывов от этой встречи. Также лидеры обсудят будущее НАТО и прекращение тарифной войны: накануне Мерц, чтобы добиться расположения Трампа, пригласил его посетить деревню в Германии, в которой родился родной дед американского президента Фридрих Трамп.

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