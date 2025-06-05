Предприятия Кубани и Дона лидируют по спросу на аренду сельхозтехники

Спрос на аренду сельскохозяйственной техники среди аграриев юга России за последний год увеличился на 24,2%, сообщили «Ведомостям Юг» в электронной торговой системе «ТендерПро». Основной объем сделок пришелся на агропредприятия Ростовской области (54%) и Краснодарского края (26,9%). По данным аналитиков, в отличие от стагнирующего рынка продаж, аренда демонстрирует положительную динамику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснила коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева, рост интереса к аренде техники обусловлен несколькими факторами: удорожанием новых машин, сокращением объемов кредитования, сезонностью в работах и падением доходности фермерских хозяйств. Наиболее востребованными оказались плуги, на которые пришлось 39,2% заявок, а также косилки (30,6%) и сеялки (22,3%).

По данным минсельхоза Ростовской области, рентабельность агропроизводства в регионе в 2024 году без учета госсубсидий составила 8% против 16% в прошлом году. С учетом господдержки показатель достиг 9,8% по сравнению с 18% годом ранее. По словам директора регионального Зернового союза Анатолия Кольчика, экономические результаты текущего сезона будут зависеть от производственных издержек и ценовой конъюнктуры. При этом аграриев беспокоят погодные риски — из-за дефицита осенне-зимней влаги ожидается снижение урожайности.

На фоне общего снижения спроса отгрузки у крупнейшего российского производителя сельхозтехники «Ростсельмаш» также пошли вниз. В январе—апреле 2025 года объемы поставок зерноуборочных комбайнов сократились почти в 1,6 раза — до 481 единицы, тракторов — на 35%, до 480 машин. По словам совладельца предприятия Константина Бабкина, покупательная способность аграриев остается крайне низкой на фоне слабой рентабельности отрасли.