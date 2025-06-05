Саммит СНГ пройдет в Душанбе 10 октября

Заседания двух высших органов СНГ, включая совет глав государств Содружества, состоится в Душанбе 9–10 октября. С 1 января этого года председательство в органах СНГ перешло от России к Таджикистану. Сопредседателями стали РФ и Туркмения.

«9 октября — это заседание министров иностранных дел стран Содружества под председательством Таджикистана и 10 октября — это встреча глав государств стран СНГ»,— сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев (цитата по ТАСС).

8 октября 2024 года заседание совета глав стран—участниц СНГ состоялось в Москве под председательством президента РФ Владимира Путина. Стороны обсудили актуальные региональные и международные проблемы. По итогам саммита были подписаны соглашения о развитии сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

Лусине Баласян