Глава СКР затребовал доклад по ДТП с участием школьного автобуса под Пензой

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить об обстоятельствах аварии с участием автобуса в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Дорожная авария произошла днем накануне, 4 июня, в Городищенском районе. Там столкнулись грузовой автомобиль «ГАЗ» и школьный автобус «Форд Транзит» с 13 детьми в салоне. В ДТП пострадали три несовершеннолетних пассажира автобуса.

Следственные органы регионального подразделения СКР начали доследственную проверку (ст. 238 УК РФ) по данному факту. По поручению господина Бастрыкина начальнику пензенского следственного управления Владимиру Игнатенкову предстоит доложить о ходе проверки.

Павел Фролов