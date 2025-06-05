Стоимость долгосрочной аренды в Петербурге в мае в среднем выросла на 3,6%

По итогам мая текущего года медианная стоимость долгосрочной аренды съемного жилья в городах-миллионниках РФ составила 34 тыс. рублей. За месяц она немного снизилась — на 0,6% относительно апреля. В Петербурге же стоимость аренды, наоборот, немного подросла. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики специализированного сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в городе на Неве за последний месяц весны медианная стоимость долгосрочной аренды составила 41 000 руб. (+3,6% за месяц; -9,3% с начала года). При этом в сегменте студий медианная ставка находится на уровне 31 тыс. руб., однокомнатных квартир — 37 тыс. руб., двухкомнатных — 60 тыс. руб., трехкомнатных — 96 тыс. рублей.

В Ленобласти этот показатель по всем типам комнатности в мае 2025-го находится на уровне 27 000 руб. За месяц показатель не изменился, а с начала года снизился на 5,5%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что наиболее бюджетную квартиру для долгосрочной аренды среди мест, связанных с великими русскими писателями в Петербурге, можно найти поблизости дома Федора Достоевского в Кузнечном переулке и коммунальной квартиры Сергея Довлатова на улице Рубинштейна.

Андрей Цедрик