В Ульяновской области задержан подозреваемый в поджоге дома, в котором были мать с детьми

Силовики задержали подозреваемого в попытке убийства матери и двух детей путем поджога дома в Ульяновской области (ч. 3 ст. 30; ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Преступление было совершено в селе Большое Нагаткино Цильнинского района в ночь с 3 на 4 июня. По версии следствия, подозреваемый поджег дом, в котором находилась мать с двумя детьми 10 и 11 лет.

Потерпевшие успели покинуть горящее жилище. Следователи за сутки установили и задержали предполагаемого преступника, 44-летнего мужчину.

На допросе он признался в поджоге и пояснил, что совершил его в состоянии алкогольного опьянения после того, как поссорился с сожительницей. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Георгий Портнов