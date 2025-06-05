Инженера «Корпорации развития Нижегородской области» будут судить за взятки

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу инженера по строительному контролю Корпорации развития Нижегородской области, которая выступала заказчиком строительства школы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. По данным прокуратуры, фигуранта обвиняют в получении взятки деньгами и имуществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе следствия установлено, что инженер подписал акты освидетельствования скрытых строительных работ. При этом сами работы были выполнены с нарушениями, но обвиняемый не потребовал от подрядчика их устранения.

За это он получил 75 тыс. руб., сотовый телефон Samsung и снегоуборочную машину.

Уголовное дело прокуратура направила для рассмотрения в Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода.

Андрей Репин