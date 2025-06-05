Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инженера «Корпорации развития Нижегородской области» будут судить за взятки

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу инженера по строительному контролю Корпорации развития Нижегородской области, которая выступала заказчиком строительства школы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. По данным прокуратуры, фигуранта обвиняют в получении взятки деньгами и имуществом.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе следствия установлено, что инженер подписал акты освидетельствования скрытых строительных работ. При этом сами работы были выполнены с нарушениями, но обвиняемый не потребовал от подрядчика их устранения.

Почему у Корпорации развития возникли проблемы со строительством школ

За это он получил 75 тыс. руб., сотовый телефон Samsung и снегоуборочную машину.

Уголовное дело прокуратура направила для рассмотрения в Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода.

Андрей Репин

Новости компаний Все