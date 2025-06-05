На сайт любителей манги составили протокол о пропаганде нетрадиционных отношений

В Таганский суд Москвы поступил административный протокол в отношении клуба любителей манги. Протокол составлен по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в интернете (ч. 4 ст. 6.21 КоАП).

Протокол составлен на юрлицо ООО «Мангалиб». На сайте MangaLIB размещен архив японской манги и корейской манхвы с переводом на русский язык. Администраторы сайта указывают, что их сервис представляет собой клуб любителей этого направления искусства, которые читают и публикуют свои переводы комиксов.

Организации грозит штраф от 2 млн до 5 млн руб., либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.