Летний Open Space Market, вечер джаза и стендап Романа Косицына

В предстоящие выходные в Казани пройдет маркет с участием российских дизайнеров Open Space Market. В Tasigo Kazan Palace Эндрю Мак Фадден и трио Олега Бутмана исполнят джазовые композиции, а в «Униксе» можно будет послушать музыку Ханса Циммера. Выступление оркестра под открытым небом состоится на набережной озера Кабан. С новой программой в Казани выступит комик Роман Косицын. Выставка «Прекрасная эпоха» в Центре «Эрмитаж-Казань» откроется после обновления. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

6 июня в ГБКЗ имени Сайдашева состоится гала-концерт лауреатов II Республиканского конкурса-фестиваля Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Татарстана 2025». Главным событием этого концерта будет участие в концерте Заслуженной артистки России и Татарстана Аиды Гарифуллиной, а также юных музыкантов Татарстана. Начало в 17:00, билеты от 800 руб.

7 июня в Tasigo Kazan Palace состоится вечер джаза с участием артистов мирового уровня: вокалиста из Нью-Йорка Эндрю Мак Фаддена и трио Олега Бутмана. На концерте можно будет послушать джазовые композиции: от золотого века джаза к авторским интерпретациям и живым импровизациям. Начало в 19:00, билеты от 4300 руб. (18+)

8 июня в 18:00 в амфитеатре у нового здания Театра Камала пройдет концерт «Звуки единства» при участии оркестра театра драмы и комедии имени Тинчурина под руководством Ильяса Камала и Фольклорного ансамбля Казанской государственной консерватории имени Жиганова под руководством Лилии Сарваровой. Они исполнят музыку композиторов из Татарстана, Чувашии, Марий-Эл, Удмуртии, Башкортостана, Адыгеи и Казахстана. Среди солистов вечера — народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина, заслуженный деятель искусств РТ Эльмир Низамов и многие другие исполнители. Вход свободный.

8 июня в «Униксе» состоится концерт оркестра «Модерн», музыканты исполнят произведения композитора Ханса Циммера. Зрители смогут погрузиться в атмосферу любимых фильмов «Интерстеллар», «Начало», «Дюна», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря». Начало в 19:00, билеты от 1600 руб. (6+)

10 июня в «Униксе» выступит исполнитель и Народный артист Республики Татарстан Айдар Галимов. Зрителей ждет новая концертная программа. Начало концерта в 18:30, билеты от 1200 руб. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

5 июня в 19:00 на сцене театральной площадки MO покажут спектакль «Жизнь Н» про бродячего артиста-клоуна — эдакого льва Бонифация из мультика, которого все время окружают дети. Зрители включаются в действие, наполненное выдумками, веселыми аттракционами и играми. Билеты от 380 руб. (6+)

5, 7 и 8 июня в Особняке Демидова можно будет посмотреть спектакль «Говорит Москва» в жанре «советско-античного застолья». По сюжету лирической трагедии у повзрослевшей дочери происходит первый конфликт с отцом. Нежелание отца видеть в дочери взрослую девушку приводит к разрыву в их отношениях, от чего страдают обе стороны. Начало в 19:00. Билеты стоят 2500 руб. (18+)

6 июня на театральной площадке MO пройдет спектакль «147» — ретроспектива отношений по книге «147 свиданий» писательницы Радмилы Хаковой. В спектакле смешиваются настоящий и виртуальный миры, что дает зрителю возможность не перечитать, а прожить книгу вместе с ее реальными героями. Начало в 19:00, билеты от 800 руб. (18+)

7 и 8 июня Казанский ТЮЗ приглашает на показ иммерсивного спектакля «Легкий человек» по воспоминаниям о казанском периоде жизни Горького. Вместе с Алексеем Максимовичем и его соседом и товарищем Сашкой зрители прогуляются от Казанского театрального училища по историческому центру Казани, заглянут в большое сердце «легкого человека» и посетят музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. Стоимость билета — 950 руб. (12+)

7 и 11 июня можно будет посетить аудиоспектакль «9 этажей любви» — часовую пешеходную прогулку по набережной Казанки и Центру семьи «Казан». Зрители узнают историю артиста Сергея, который пытается реализоваться в профессии, заработать деньги для молодой семьи и наладить отношения с женой. Начало показов в 17:30 и 15:30, билеты 1500 руб. (16+)

8 июня в 12:00 в театре имени Камала можно будет посмотреть спектакль «Килмешк» / «Пришлый». Главный герой Накип, волею судьбы оказался после войны в Канаде, где в небольшом городке канадской глубинки он устроил некое подобие татарской деревни. До него доходит весть, что отныне всем бывшим советским подданным разрешено вернуться в СССР, им больше ничего не грозит. Стоимость билетов — 1200 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В прокате идет российское семейное фэнтези «сНежный человек». У замкнутого школьника Мирона нет друзей, родители постоянно ссорятся, а дедушка полностью погружен в свои дела. Родители решают отметить день рождения деда в деревне. Оказавшись в дедовом доме, Мирон начинает подозревать что-то неладное и обнаруживает в сарае огромное существо и сразу же чувствует в нём родственную душу. Им оказывается снежный человек Еня. (6+)

С 5 июня в кинотеатрах можно будет посмотреть американскую фантастику «Жизнь Чака». В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? (18+)

Также с 5 июня в прокат выходит американский боевик «Балерина» — пятый фильм франшизы «Джон Уик» с участием Аны де Армас и Киану Ривза. По сюжету опытная наемница и по совместительству профессиональная балерина охотится на убийц своей семьи. (18+)

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Чем заняться еще

С 5 июня в Центре «Эрмитаж-Казань» обновляется выставка «Прекрасная эпоха». В обновленной экспозиции — образцы европейской графики, в том числе: афиша выступления клоуна Футтита Сема, афиша балета «К звездам» Луи Дамаре, «Площадь с фонтаном» Эдуара Валле, остальные работы из серии «Десять декоративных эстампов» Эжена Грассе. Выставка продлится до 14 сентября.

5 июня в 18:00 в Галерее современного искусства пройдет лекция, посвящённая истории фотографии «Казань на изломе эпох: 1910-1930-е в фотографиях и газетах». На ней расскажут, какой была Казань и ее жители 100 лет назад, а помогут в этом фотографии и газеты ушедшей эпохи. Лектор — Яна Кириллова, старший научный сотрудник ГМИИ РТ, культуролог. Билеты — 250 руб. (6+)

5 июня в 19:00 в Центре современной культуры «Смена» пройдет лекция «Предметы „уходят“ в Эрмитаж». Событие проведет Влад Мухин — заведующий спецхраном Национального музея РТ. Он расскажет историю 1924 года, когда в Государственный Эрмитаж на временное хранение с целью научного изучения передали серебряное блюдо сасанидской эпохи из Центрального Музея Татарской Республики. Вход на событие свободный по регистрации.

7 июня в КЦ «Сайдаш» выступит Роман Косицын — известный стендап-комик, постоянный резидент «StandUp на ТНТ», шоу «Прожарка», основатель и участник канала «Площадка». В Казани комик представит свой новый стендап-концерт на темы, взятые прямо из жизни. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1400 руб. (18+)

7 и 8 июня на Казанском ипподроме будет проходить летний Open Space Market. В программе события – дизайнерский маркет с более 250 участниками, фудкорт, фотозоны, лекции, мастер-классы и диджей-сеты. Мероприятие продлится с 11:00 до 21:00, билеты от 150 руб.

8 июня в 11:00 проект «Казань глазами инженера» проведет первую экскурсию по Московскому району. Маршрут проложат от парка Урицкого до Московского рынка. Участникам расскажут на примере сталинок, хрущевок и брежневок, как развивалось строительство в советские годы, покажут поселки рабочих и инженеров и приведут примеры монументального искусства. Стоимость билета — 1300 руб. (10+)

8 июня в Stand Up Kazan пройдет юмористическое шоу «Женский момент», где казанские комики пытаются разобраться в женской логике. Гостем события станет блогер Аделинка Смайл. Начало в 18:00, билеты — 300 руб. (18+)

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Гузель Ахметгалиева