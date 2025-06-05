За неделю на Ставрополье огурцы подешевели на 11%

За неделю с 27 мая по 2 июня на Ставрополье подешевели огурцы на 10,7%, до 122 руб. за кг., тогда как картофель, свекла и морковь подорожали. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Томаты подешевели на 6,9% и теперь стоят 170 руб. за кг. Репчатый лук снизился в цене на 6% до 82 руб. за кг. Также дешевле стали бананы — на 1,7% до 192 руб. за кг.

Противоположную тенденцию показали корнеплоды. Картофель подорожал на 7,5% до 109 руб. за кг, свекла — на 6,8% до 80 руб. за кг, морковь — на 5,5% до 64 руб. за кг. Яблоки выросли в цене на 1,8% и стоят теперь 155 руб. за кг.

Среди товаров детского питания смеси сухие молочные подорожали на 1,78% до 1123 руб. за кг, фруктово-ягодные консервы — на 3,1% до 545 руб. за кг.

Николай Аксенов