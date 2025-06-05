В Астрахани возбудили дело по факту организации преступного сообщества

В Астрахани следствие возбудило в отношении восьмерых местных жителей уголовное дело об организации преступного сообщества, участии в нем и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Согласно релизу, в августе позапрошлого года работавший тренером по смешанным единоборствам астраханец создал преступное сообщество, в которое вошли его ученики и последователи. Он был их авторитетом. Преступное сообщество структурировали на ряд звеньев, включавших в себя спортсменов и сотрудников правоохранительных органов.

Фигуранты под предлогом охранных услуг вымогали деньги у юрлиц, включая представителей развлекательных заведений Астрахани. Своими преступными действиями они причинили потерпевшим ущерб в особо крупном размере.

Ранее следствие возбудило уголовные дела в отношении участников преступного сообщества по факту применения насилия в отношении представителя власти и инспектора ППС, который покровительствовал им за взятки. Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УФСБ.

Павел Фролов