Меньше половины ростовчан рассказывают начальству об ошибках в работе

Только 44% трудоустроенных жителей Ростова-на-Дону считают, что руководители должны о всех ошибках, допущенных в работе. По данным исследования портала SuperJob, каждый второй ростовчанин уверен, что сообщать следует только о существенных просчетах. Так, 41% сотрудников говорят начальству обо всех промахах, а 51% — только о серьезных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Примечательно, что доход сотрудника напрямую влияет на его подход к работе с руководством. Опрос показал, что чем выше доход, тем меньше ростовчане беспокоят руководство: в том, что необходимо докладывать о каждой ошибке, уверены 53% опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей и только 39% среди респондентов, зарабатывающих от 100 тысяч.

Константин Соловьев