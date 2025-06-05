ВТБ поддержал запуск нового завода по производству мясных полуфабрикатов в Рязанской области

4 июня в Кораблинском районе Рязанской области состоялось открытие нового предприятия – мясоперерабатывающего комбината «Кораблинский». Производство запущено при поддержке ВТБ. В рамках инвестиционного финансирования предприятию был предоставлен кредит в размере 3,2 млрд рублей сроком на 12 лет по программе льготного кредитования предприятий АПК Минсельхоза РФ № 1528 на строительство цеха первичной переработки и обвалки продукции.

Фото: пресс-служба банка ВТБ

МПК «Кораблинский» входит в Русскую Аграрную Группу. Новый цех замыкает производственную систему животноводства в холдинге. Он будет оснащен автоматической линией по переработке свиней производительностью 1,2 тыс. голов в сутки с отделением обвалки, изготовления и упаковки кусковых и рубленных полуфабрикатов мощностью до 100% от произведенной свинины.

«Для предприятий агропромышленного сектора особенно важна доступность льготного финансирования, так как инвестиционные проекты характеризуются длительным сроком окупаемости. По итогам первого квартала кредитный портфель ВТБ в АПК превышает 480 млрд рублей, из них на долю инвестиционных кредитов по льготной программе Минсельхоза РФ приходится почти 40%. Для ВТБ поддержка ключевой отрасли экономики с использованием механизмов господдержки остается одним из приоритетных направлений. Рязанская область входит в ТОП-10 регионов по участию в этой программе, а благодаря новому предприятию Русской Аграрной Группы область получит мощный импульс в обеспечении продовольственной безопасности», — отметил Руслан Еременко, член правления банка ВТБ.

«Новый цех замыкает производственную систему животноводства в нашем холдинге. В целом свиноводческий комплекс Русской Аграрной Группы состоит из шести уже функционирующих производственных площадок в Сараевском районе нашего региона. Это селекционно-генетический центр, два товарных репродуктора и три откормочных фермы. Мясоперерабатывающий комплекс «Кораблинский» стал седьмой площадкой. Для производства мяса важно иметь собственные мощности по переработке, чтобы не зависеть от других предприятий. С запуском МПК у нас налажен полный цикл производства свиной продукции – от селекции до готовых полуфабрикатов. Это позволит увеличить доходность холдинга по данному направлению. Кроме того, наш новый завод даст Рязанской области 800 новых рабочих мест», - генеральный директор Русской Аграрной Группы Юрий Сандин.

Совокупный кредитный портфель ВТБ в Рязанской области составляет 115,3 млрд рублей. Из них объем кредитов предприятий среднего и малого бизнеса — 66,9 млрд рублей Доля кредитов агропромышленного комплекса и пищевой промышленности в портфеле СМБ составляет 22%. Совокупный портфель привлеченных средств ВТБ в регионе превысил 120 млрд рублей, из них портфель привлеченных средств предприятий СМБ — 51,8 млрд рублей. Общее количество активных клиентов ВТБ в Рязанской области составляет 166,8 тысяч физический и юридических лиц, в том числе более 6 тысяч предприятий и предпринимателей. Сеть Группы ВТБ в Рязанской области представлена 19 отделениями.

Справка. ГК Русская аграрная группа специализируется на производстве молока, мяса, зерновых и масличных культур, и является их крупнейшим производителем в регионе. Холдинг основан в 2004 г. основные активы компании расположены в Рязанской области.