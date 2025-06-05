Окрошка стала самым популярным летним блюдом у жителей Казани, за него проголосовали 43% опрошенных. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самым популярным летним блюдом у жителей Казани стала окрошка

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Самым популярным летним блюдом у жителей Казани стала окрошка

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

На втором месте по популярности среди летних блюд оказался шашлык, за него проголосовали 33% респондентов. Свекольник набрал лишь 5% голосов. Еще 19% казанцев проголосовали за другие летние блюда, среди которых вареная кукуруза, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое.

Окрошку в качестве любимого блюда чаще выбирали мужчины, а свекольник — женщины, по данным опроса. За шашлык проголосовало одинаковое число жителей и жительниц Казани.

Предпочтение окрошке чаще отдавали опрошенные в возрасте 35–45 лет (47%), а молодые люди до 35 лет (54%) больше голосовали за шашлык.

Диана Соловьёва