Житель Ростова за доставку с маркетплейса заплатил 2 млн рублей

В Ростове-на-Дону 68-летний житель попался на уловки мошенников и заплатил за посылку с маркетплейса 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пенсионеру позвонил незнакомец и предложил доставить товар не в пункт выдачи, а на дом. Для этого жертва должна была продиктовать код из сообщения. После другой мужчина еще пару раз звонил потерпевшему и под предлогом утечки персональных данных убедил ростовчанина снять свои сбережения и перевести на предложенный счет. Что тот и сделал.

Поняв, что стал жертвой мошенников, пенсионер обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.

Наталья Белоштейн