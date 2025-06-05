Объем оставшихся на конец года отходов вырос в Нижегородской области на 73%

В Нижегородской области за 2024 год сократился объем образованных отходов, но увеличился объем отходов, оставшихся на конец года после их вывоза, утилизации и переработки. Это следует из данных Нижегородстата, подготовленных к Всемирному дню охраны окружающей среды 5 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Объем образованных отходов в регионе по сравнению с 2023 годом сократился на 19,4%, до 3,4 млн т. Объем отходов, оставшихся на конец года (с учетом их утилизации, обезвреживания, хранения на собственных полигонах, передачи другим организациям и иных видов движения), вырос на 73,3%, до более 2 млн т. В расчете на 1 кв. км площади региона он вырос с 15,4 т до 26,7 т. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году на крупных полигонах ТКО региона происходили пожары, и из-за различных нарушений их деятельность приостанавливали.

Объем сброса сточных вод в Нижегородской области вырос на 11,5%: за 2024 год в водные объекты было сброшено 824,9 млн куб. м, тогда как в 2023 году — 740,1 млн. 53,3% сброшенных в 2024 году сточных вод были нормативно-чистые (в 2023 году 50,2%); 38% — загрязненные (годом ранее 42,5%); 8,6% — нормативно-очищенные (было 7,3%).

Забрано из природных водных объектов в 2024 году было 836,2 млн куб. м воды, что почти на 11% больше по сравнению с 2023 годом.

Объем выбросов загрязняющих веществ за год почти не изменился и составил 243 тыс. т. Из них 127,3 тыс. произведено стационарными источниками и 115,7 тыс. — передвижными.

Галина Шамберина