В Ростовской области, по состоянию на апрель 2025 года, зарегистрировано более 184 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. С каждым месяцем показатель растет, что говорит об экономической активности этого сектора. В нынешних реалиях важным этапом развития для предприятия является цифровизация, использование искусственного интеллекта в бизнес-процессах. Об эффективности ИИ-технологий и примерах их успешного внедрения в предпринимательскую среду рассказали спикеры в рамках круглого стола «Гарантийные продукты как эффективный инструмент цифровизации производства. Кейсы и новые возможности», организатором которого стал Гарантийный фонд Ростовской области. Мероприятие прошло в рамках Недели предпринимательства при поддержке Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП»), а также правительства Ростовской области и министерства экономического развития региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: от rawpixel.com на ru.freepik.com Фото: от rawpixel.com на ru.freepik.com

На круглом столе выступили исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин, проректор по корпоративному развитию и метакомпетенциям Южного Университета (ИУБиП) Борис Мартынов, а также генеральный директор ООО «Мадригал Лаб» Марк Березкин.

По словам Бориса Мартынова, цифровая трансформация — не столько о приобретении нового программного обеспечения и замене оборудования, сколько об изменении мышления. Для эффективной интеграции интеллектуальных информационных систем в бизнес-среду, нужно стремиться к цифровой зрелости персонала и организации в целом. Спикер пояснил, что под цифровой зрелостью персонала понимается открытость к технологиям, способности к быстрому обучению и, самое главное, — гибкость мышления. Цифровая зрелость организации определяется ИТ-архитектурой, гибкостью управления. Он отметил, что Ai-Native среда, к которой постепенно сводятся все бизнес-процессы, это прежде всего среда, где каждый сотрудник работает в синергии с интеллектуальными системами.

Вместе с тем, Марк Березкин отметил, что искусственный интеллект — это быстрые вычислительные мощности, которые можно и нужно задействовать в бизнес-процессах. В качестве примера спикер привел ИИ-менеджер SellerGPT, который полностью интегрирован в CRM-систему и работает как полноценный менеджер по продажам. SellerGPT распознает целевую аудиторию, ориентируется в ассортименте, точно подбирает продукт для клиента и может ответить на любой возникающий нестандартный вопрос. Для крупных компаний, в которых работают более 10 тыс. сотрудников, ИИ способен за счет выстроенных алгоритмов выдавать краткий ежедневный отчет об эффективности сотрудника или отдела в целом. Таким образом руководители могут «держать руку на пульсе» и оперативнее реагировать на возникающие ситуации.

НКО «Гарантийный фонд РО» был учрежден минэкономразвития Ростовской области. Он оказывает поддержку как субъектам МСП, так и организациям инфраструктуры поддержки таких субъектов, а также самозанятым. Гарантийными продуктами являются поручительства по пяти ключевым направлениям: кредит, займ, банковская гарантия, аккредитив и лизинг.

Как отметил Роман Соин, донские предприниматели благодаря продуктам Гарантийного фонда, смогли расширить и укрепить свои предприятия. Они приобрели новые помещения и увеличили производственные площади, обновили оборудование, запустили производство новых товаров и направлений. Все это позволило бизнесу Ростовской области выйти на новые рынки и показать высокие темпы развития.

Фонд предлагает заемщикам гибкие условия, крайне низкие ставки и простоту заключения сделки. Благодаря этому, а также профессионализму и опыту сотрудников, НКО «Гарантийный фонд РО» вошел в топ-2 региональных гарантийных организаций России по количеству выданных поручительств. С 2009 года объем гарантийной поддержки МСП в РО составил 25,2 млрд. руб. А всего объем привлеченного финансирования превысил 53 млрд. руб.