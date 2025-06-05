«Молот» продлил контракт с одним из главных бомбардиров команды

Павел Щербаков продолжит защищать цвета «Молота». Об этом сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба. В минувшем сезоне игрок стал одним из главных бомбардиров команды, набрав в 61 матче 32 (15+17) балла по системе «гол + пас» при показателе полезности «+6».

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Также было объявлено о продлении контракта с нападающим Русланом Галимзяновым. Состав «Молота» 24-летний форвард пополнил по ходу сезона-2023/2024.

Суммарно за пермский клуб хоккеист провел 83 матча, в которых набрал 30 (15+15) баллов за результативность при показателе полезности «+8».

Ранее было объявлено о том, что в Перми остаются лучший бомбардир и снайпер команды Максим Кицын и нападающий Виктор Пластинин.