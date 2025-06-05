В Сочи задержали активистку Татьяну Поливанову

В Сочи сотрудники задержали руководителя Всероссийского объединения домохозяйств и землепользователей Татьяну Поливанову. Активистку, известную участием в делах о возврате изъятых земель в черте Сочинского национального парка, подозревают в посредничестве при передаче взятки, сообщил «Ъ-Кубань» собственный источник в правоохранительных органах. Аналогичная информация содержится в постановлении в возбуждении уголовного дела в отношении активистки (имеется в распоряжении редакции).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурантка Поливанова выступала посредником при передаче денежных средств должностным лицам администрации города в обмен на содействие в выделении участка под индивидуальное жилищное строительство в Лазаревском районе.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление местной жительницы, утверждавшей, что по указанию фигурантки Поливановой она перевела 10 тыс. руб. на карту, оформленную на сына активистки, и еще 50 тыс. руб. — ее знакомому. Следствие считает, что средства предназначались в качестве вознаграждения неустановленным чиновникам.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, предусматривающей до семи лет лишения свободы и штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки. Подозреваемую доставили в следственное подразделение по Центральному району Сочи для допроса. Вопрос о мере пресечения будет решен в ближайшее время.

Вячеслав Рыжков