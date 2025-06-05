Памятник Дугиной в Одинцово выполнят в бронзе

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов опубликовал в Telegram-канале эскиз памятника публицисту Дарье Дугиной. Его автор — скульптор Дмитрий Александров. Монумент будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 метра.

«Автор лично знал Дарью и постарался передать её образ таким, каким он запомнил девушку на последней встрече. Дмитрий отметил, что в работе важно показать сочетание её мужественности и женской лёгкости»,— написал господин Иванов.

Он добавил, что проект включает не только создание памятника, но и благоустройство территории вокруг него. Рядом с монументом установят скамейки и подсветку. Все работы планируется завершить к годовщине гибели Дарьи Дугиной — 20 августа.

Дарья Дугина — политолог, публицист, дочь российского философа Александра Дугина. Девушка погибла 20 августа 2022 года: в ее машине сработало взрывное устройство, когда она возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция». Следственный комитет РФ возбудил дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е», ч. 2, ст. 105 УК РФ). ФСБ утверждает, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы. Власти Украины отрицают свою причастность.

О планах установить в Одинцово памятник Дарье Дугиной глава горокруга сообщил в декабре 2024 года. Тогда он говорил, что памятник станет «не только данью уважения» публицисту, но и «символом стойкости и преданности идеалам, которые она отстаивала».

Полина Мотызлевская