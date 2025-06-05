Почти 200 га очищено в рамках экоакции ЛУКОЙЛа

Накануне Всемирного дня охраны окружающей среды в Прикамье подвели итоги экопроекта «Чисто.Весна – это реально». К акции присоединились более 9 тыс. человек, а площадь убранных территорий составила почти 200 га.

Месячный экомарафон стартовал в середине апреля и охватил все территории деятельности Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. К акции присоединились более 50 учебных заведений: эковолонтеры провели субботники в своих населенных пунктах и вывезли на полигоны более 6 тыс. мешков с мусором.

Самым активным участникам из Уинского, Куединского, Бардымского, Частинского и Ординского округов нефтяники вручили сертификаты на уличное спортивное оборудование – столы для шахмат и настольного тенниса.

Проект «Чисто.Весна – это реально» реализуется в рамках ежегодных благотворительных акций Компании «ЛУКОЙЛ». Так, в 2024 году в Прикамье волонтеры привели в порядок более 137 км береговых линий. Кроме того, нефтяники высадили в регионе 95 аллей в честь 95-летия нефтяной промышленности Пермского края.

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