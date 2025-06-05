Хинштейн: более тысячи жителей Курской области эвакуированы из приграничья и с Украины

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с 12 марта 2025 года с освобожденных территорий региона и с территории Украины были эвакуированы 1062 жителя. Среди них — 42 ребенка. Из Сумской области при поддержке аппарата уполномоченного по правам человека вывезли 51 жителя.

Данные господин Хинштейн представил во время отчета о результатах деятельности правительства области за 2024 год.

Из презентации главы региона следует, что в реестре пропавших без вести числятся 2287 жителей Курской области. Из них найдены 1290 человек. В отношении еще 421 человека имеются сведения о местонахождении. «К сожалению, пока нет точных данных, сведений по 576 нашим людям»,— сказал господин Хинштейн.

После освобождения Суджи 13 марта из города начали эвакуировать жителей, находившихся под оккупацией несколько месяцев. 15 марта Александр Хинштейн сообщал, что за время эвакуации были найдены 378 человек, ранее считавшихся без вести. 23 апреля господин Хинштейн писал, что общее число вывезенных достигло 800, из них 339 находятся в пунктах временного размещения.

Часть жителей приграничья в результате боевых действий в регионе оказались на территории Украины. 22 ноября обратно в Россию вернулись 46 человек, 3 марта — 33, 28 марта — 25 человек. Еще 20 жителей региона были возвращены в рамках обмена «1000 на 1000», состоявшегося с 23 по 25 мая. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в первый день обмена сообщала, что на Украине находятся еще 34 жителя региона.

Полина Мотызлевская