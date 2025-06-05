Девелопер ТОЧНО поддержал «Зеленый марафон» от Сбера

31 мая по всей стране прошло ежегодное благотворительное мероприятие от Сбербанка*.

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Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа Компаний ТОЧНО Фото: Группа Компаний ТОЧНО

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) стала официальным партнером благотворительного забега «Зеленый марафон» сразу в двух городах, где возводит свои крупнейшие проекты — жилой район «Первое место» в Краснодаре и «Светский лес» в Сочи.

Массовый забег проходит уже 12-й раз, в этом году он объединил 140 тысяч бегунов — как спортсменов, так и любителей — в 60 городах России. Соревнование приурочили ко Дню защиты детей, а все собранные средства традиционно направят в благотворительный фонд «Вклад в будущее» в поддержку развития инклюзивного образования детей в России.

ТОЧНО выступает партнером «Зеленого марафона» второй год подряд. Девелопер активно поддерживает развитие спорта и культуры здорового образа жизни в регионе — создает общественные пространства для жителей разных возрастов, а в 2025 году ГК ТОЧНО возглавила рейтинг лучшей спортивной инфраструктуры в России.

На забеге в Краснодаре девелопер представил флагманский проект «Первое место», который возводит в Новознаменском по принципам комплексного развития. В одном из крупнейших жилых комплексов региона в северо-восточной части Краснодара и будущем административно-деловом центре ТОЧНО возведет 31 дом комфорт-класса. На территории более 71 га девелопер построит многофункциональные спортивные и детские площадки, воркаут-зоны и зоны для йоги, пешеходный бульвар «Круг семьи» длиной 1,5 км и велодорожки протяженностью 8 км. Помимо развитой спортивной инфраструктуры, проектом предусмотрены две школы на 2800 учеников, 6 детских садов на 1 740 мест, 2 поликлиники, рекреационный парк площадью 9 га и православный храм.

В Сочи, где также прошел «Зеленый марафон», в центральной части города девелопер строит жилой комплекс бизнес-класса «Светский лес». Проект включает включает 7 домов переменной высотности от 11 до 20 этажей и предусматривает среду для активного образа жизни в любое время года — на территории появятся многофункциональный спортивный кластер, площадки для баскетбола, волейбола и тенниса с трибунами, инклюзивные тренажерные зоны и пространство для йоги и пилатеса. Дополнит сектор беговая и велодорожка длиной более 2,5 км и инфинити-бассейн со спа-комплексом и фитнесс-залами.

Запланированы в «Светском лесу» и инновационная школа на 1510 учеников, детский сад на 510 мест, прогулочная набережная протяженностью 1,2 км, торгово-развлекательная галерея площадью более 10 тыс.кв.м., а также подземный и наземный паркинги на 2,8 тыс. машино-мест. Проект официально стал самым масштабным в Сочи по версии ЕРЗ.РФ и победил в номинации «Премьера года» среди жилых комплексов бизнес-класса в ЮФО премии Urban Awards* 2024.

«Коллаборации с сильными партнерами и активная поддержка спорта и здорового образа жизни — одни из приоритетов в социальной политике нашей компании. В условиях современного ритма жизни важно инвестировать в здоровье. В своих проектах создаем спортивную и wellness-инфраструктуру: от зон для йоги, пилатеса и воркаута до фитнес-центров с термальными комплексами нашей авторской сети Balance**»,— прокомментировала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

В «Зеленом марафоне» приняли участие и сотрудники ТОЧНО с семьями — преодолели 4,2 км на взрослой дистанции и 500 м. на детской.

Участникам и победителям двух забегов– как детям, так и взрослым — девелопер вручил брендированные подарки.

Напомним, что ТОЧНО и Сбер*** связывают долголетние отношения. Сегодня одни из крупнейших игроков отраслей сотрудничают во многих сферах: в реализации проектов, продажах и цифровизации.

Urban Awards* — Урбан Эвордс Balance** — Баланс Сбер*** — бренд ПАО «Сбербанк»

ООО СЗ «Живые кварталы». Коммерческое обозначение ТОЧНО. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/ ООО СЗ «Новые технологии». Коммерческое обозначение ТОЧНО. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/.

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