Бизнес Новороссии получил новую возможность: паллетные отправки на маркетплейсы с сокращенными сроками

Из Москвы в столицы ЛНР и ДНР груз прибывает за 2-4 дня вместо 6-7 дней еще в конце прошлого года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.freepik.com Фото: ru.freepik.com

«Грузовая Почта Новороссии» объявила о запуске услуги для бизнеса — теперь грузы из Донецка можно отправлять на склады всех крупных маркетплейсов по паллетному тарифу. Это решение позволит предпринимателям значительно сократить логистические расходы при работе с онлайн-площадками.

— Новая услуга не только снижает затраты за счет паллетных ставок, но и ускоряет доставку. Стоит отметить, что на ключевых направлениях перевозки в Новороссию и обратно сроки существенно сокращены. Это стало возможным благодаря оптимизации маршрутов и увеличению пропускной способности наших терминалов. Если еще в конце прошлого года средние сроки доставки любого груза по маршрутам Москва — Донецк и Москва — Луганск составляли 6-7 дней, то теперь эта цифра сокращена почти вдвое — 2-4 дня, — рассказал Роман Самохвалов, директор "Грузовой Почты Новороссии".

Предприниматели смогут быстрее доставлять товары на склады маркетплейсов, что особенно важно в условиях высокого спроса. Услуга доступна для отправок из всех 11 терминалов "Грузовой Почты Новороссии" в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. При этом как для отправлений бизнес-клиентов, так и для частных лиц доступна широкая сеть партнера — транспортной компании КИТ, которая насчитывает более 50 тысяч направлений и 270 городов в России и странах ЕАЭС.

— Наша миссия — предоставлять жителям Новороссии возможность получать и отправлять грузы и посылки в любой регион России и в более чем 30 стран мира. К слову, мы не только доставляем товары на маркетплейсы, но и занимаемся организацией переездов, в том числе для военных, перевозим посылки по единой цене, осуществляем сложные перевозки крупногабаритных и сборных грузов, уделяя особое внимание качеству организации процессов и высокому уровню сервиса, — отметил Роман Самохвалов.

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